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На Черкащині майже добу шукали 4-річного хлопчика

На Черкащині майже добу шукали 4-річного хлопчика

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. У Черкаській області рятувальники разом із місцевим населенням та поліцією майже добу шукали 4-річного хлопчика, який заблукав. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.

Так, у неділю, 26 травня, близько 14:00 до рятувальників від працівників Нацполіції надійшло повідомлення про те, що у селі Олександрівка з приватного домоволодіння зник 4-річний хлопчик.

"Зібравши необхідну інформацію, оцінивши обстановку та визначивши район та напрямок пошуку, рятувальники разом із місцевими жителями та представниками національної поліції розділились на кілька груп та розпочали пошуки. Пошуки, які тривали майже добу, були ускладнені тим, що дитина маючи вади мовлення, не могла відгукнутися на крики дорослих", - прокоментували у ДСНС.

Прочесавши кілька гектарів навколишньої місцевості, о 10:30 наступного дня одна із груп за кілька кілометрів від місця зникнення помітила хлопчика, який знаходився у лісосмузі і плакав.

Зараз дитина перебуває на обстеженні у Жашківській районній лікарні. Стан здоров’я 4-річного хлопчика задовільний.

"Загалом, у пошуковій операції були задіяні понад 80 людей", - зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, у Чернігівській області в результаті нічних пошуків знайшли трирічного малюка, який заблукав у полі пшениці.

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