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В Черкасской области мужчина напал на женщину с ножом и вытолкнул ее из окна квартиры

В Черкасской области мужчина напал на женщину с ножом и вытолкнул ее из окна квартиры

Киев  •  УНН

 • 15146 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Злоумышленнику, который пытался убить свою бывшую сожительницу, вытолкнув ее из окна квартиры, сообщено о подозрении. Прокуратура настаивает взять его под стражу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области, передает УНН.

“Прокурором Смелянской местной прокуратуры согласовало сообщение о подозрении 36-летнему жителю города Смела в совершении покушения на умышленное убийство женщины и незаконном проникновении в жилище (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 162 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Так, установлено, что подозреваемый 20.04.2020 незаконно проник в квартиру бывшей сожительницы в городе Шпола, где путем нанесения ударов ножом и причинении многочисленных телесных повреждений пытался совершить убийство последней. В дальнейшем, реализуя преступный умысел на причинение смерти потерпевшей, мужчина вытолкнул последнюю из окна квартиры.

“В результате падения с высоты женщина получила многочисленные телесные повреждения, однако осталась жива”, — сообщили в прокуратуре.

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После совершенного злоумышленник с места происшествия скрылся, но его местонахождение установлено работниками полиции и было задержано в порядке ст. 208 УПК Украины.

“Сторона обвинения обратилась в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, в удовлетворении которого следственным судьей отказано и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Сейчас на указанное решение суда прокурором готовится апелляционная жалоба”, — резюмировали в сообщении.

Напомним, в Одесской области задержали мужчину, который совершил убийство за рубежом.

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