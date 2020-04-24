На Черкащині чоловік напав на жінку з ножем та виштовхнув її з вікна квартири
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Зловмиснику, який намагався вбити свою колишню співмешканку, виштовхнувши її з вікна квартири, повідомлено про підозру. Прокуратура наполягає взяти його під варту. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Черкаської області, передає УНН.
“Прокурором Смілянської місцевої прокуратури погоджено повідомлення про підозру 36-річному жителю міста Сміла у вчиненні замаху на умисне вбивство жінки та незаконному проникненні до житла (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 162 КК України)”, — йдеться у повідомленні.
Так, встановлено, що підозрюваний 20.04.2020 незаконно проник до квартири колишньої співмешканки у місті Шпола, де шляхом нанесення ударів ножем і заподіяння численних тілесних ушкоджень намагався вчинити вбивство останньої. У подальшому, реалізуючи злочинний умисел на заподіяння смерті потерпілої, чоловік виштовхнув останню з вікна квартири.
“Внаслідок падіння з висоти жінка отримала численні тілесні ушкодження, проте залишилася живою”, — повідомили у прокуратурі.
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Після скоєного зловмисник з місця події зник, але місце його перебування установлено працівниками поліції та його затримано в порядку ст. 208 КПК України.
“Сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, у задоволенні якого слідчим суддею відмовлено та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Наразі на вказане рішення суду прокурором готується апеляційна скарга”, — резюмували у повідомленні.
Нагадаємо, на Одещині затримали чоловіка, який скоїв вбивство за кордоном.