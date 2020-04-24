На Черкащині чоловік напав на жінку з ножем та виштовхнув її з вікна квартири

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Зловмиснику, який намагався вбити свою колишню співмешканку, виштовхнувши її з вікна квартири, повідомлено про підозру. Прокуратура наполягає взяти його під варту. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Черкаської області, передає УНН.