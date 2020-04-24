На Черкащині чоловік напав на жінку з ножем та виштовхнув її з вікна квартири

ukru
14:22 • 33413 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

12:11 • 120342 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 125912 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 135013 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 149341 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 140804 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 177751 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 143286 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 149119 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 149071 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
39 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

20 березня, 06:39 • 101878 перегляди
Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

20 березня, 07:52 • 92034 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 60226 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

11:59 • 90329 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 110213 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 120342 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 125912 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 135013 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 149341 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 140804 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 12842 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 25346 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 60230 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 109898 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 110143 перегляди
Актуальне
На Черкащині чоловік напав на жінку з ножем та виштовхнув її з вікна квартири

На Черкащині чоловік напав на жінку з ножем та виштовхнув її з вікна квартири

Київ • УНН

 • 15159 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Зловмиснику, який намагався вбити свою колишню співмешканку, виштовхнувши її з вікна квартири, повідомлено про підозру. Прокуратура наполягає взяти його під варту. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Черкаської області, передає УНН.

“Прокурором Смілянської місцевої прокуратури погоджено повідомлення про підозру 36-річному жителю міста Сміла у вчиненні замаху на умисне вбивство жінки та незаконному проникненні до житла (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 162 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

Так, встановлено, що підозрюваний 20.04.2020 незаконно проник до квартири колишньої співмешканки у місті Шпола, де шляхом нанесення ударів ножем і заподіяння численних тілесних ушкоджень намагався вчинити вбивство останньої. У подальшому, реалізуючи злочинний умисел на заподіяння смерті потерпілої, чоловік виштовхнув останню з вікна квартири.

“Внаслідок падіння з висоти жінка отримала численні тілесні ушкодження, проте залишилася живою”, — повідомили у прокуратурі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чоловік, затриманий за спробу вбивства коханця подруги, покінчив із собою

Після скоєного зловмисник з місця події зник, але місце його перебування установлено працівниками поліції та його затримано в порядку ст. 208 КПК України.

“Сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, у задоволенні якого слідчим суддею відмовлено та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Наразі на вказане рішення суду прокурором готується апеляційна скарга”, — резюмували у повідомленні.

Нагадаємо, на Одещині затримали чоловіка, який скоїв вбивство за кордоном.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$231.82
Brent
$71.88
Bitcoin
$84,668.50
S&P 500
$5,686.04
Газ TTF
$43.07
Золото
$3,048.19
Ethereum
$1,972.23