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В Черкасской области чиновник не задекларировал авто за более миллион гривен

Киев • УНН

 • 7645 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Бывшему заместителю председателя горсовета сообщили о подозрении в Черкасской области за незаконное обогащение. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины, передает УНН.

В Черкасской области чиновник не задекларировал авто за более миллион гривен

Так, правоохранители выяснили, что чиновник, занимая должность заместителя главы городского совета, внес в декларацию за 2017 год заведомо недостоверные сведения. Чиновник скрыл факт приобретения в собственность имущества.

"В частности, в 2017 году декларант приобрел в собственность автомобиль иностранного производства, заплатив за него наличными более 1,4 миллиона гривен. С целью сокрытия факта, что автомобиль принадлежит ему, чиновник оформил транспортное средство на другое лицо с последующим оформлением доверенности на право управления и распоряжения этим имуществом. Во время следствия данный субъект не смог предоставить доказательства, подтверждающих законность приобретения транспортного средства", - отметили в полиции.

Следственный отдел прокуратуры Черкасской области сообщил о подозрении должностному лицу в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ч. 2 ст. 368-2 (незаконное обогащение) УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Продолжается следствие.

Напомним, в Одессе инспектора фискальной службы привлекли к ответственности за несообщение о покупке автомобиля Porsche Cayenne за 1 миллион грн.

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