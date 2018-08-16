В Одесі інспектор фіскальної служби не задекларувала Porsche Cayenne
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 16 серпня. УНН. Держінспектора фіскальної служби притягли до відповідальності за неповідомлення про купівлю авто за 1 мільйон грн. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області, передає УНН.
"Судом до адміністративної відповідальності притягнуто головного державного інспектора одного з відділів ГУ ДФС в Одеській області. Її визнали винною у не повідомленні про суттєві зміни у майновому стані. Так, посадова особа не повідомила про набуття у власність автомобіля Porsche Cayenne вартістю понад 1,2 мільйон грн. Протокол про адміністративне правопорушення склали співробітники Управління захисту економіки органів поліції в Одеській області за ч. 1 ст. 172-6 КУпАП", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, до суду направили ще сім протоколів про адміністративні правопорушення щодо неповідомлення про суттєві зміни у майновому стані та несвоєчасного подання е-декларацій.