В Одессе инспектор фискальной службы не задекларировала Porsche Cayenne

"Судом к административной ответственности привлечено главного государственного инспектора одного из отделов ГУ ГФС в Одесской области. Ее признали виновной у не сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии. Так, должностное лицо не сообщило о получении в собственность автомобиля Porsche Cayenne стоимостью более 1,2 миллиона грн. Протокол об административном правонарушении составили сотрудники Управления защиты экономики органов полиции в Одесской области по ч. 1 ст. 172-6 КУоАП", - говорится в сообщении.

Напомним, в суд направили еще семь протоколов об административных правонарушениях по несообщению о существенных изменениях в имущественном состоянии и несвоевременной подаче электронной деклараций.