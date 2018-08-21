На Черкащині чиновник не задекларував авто за понад мільйон гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Колишньому заступнику голови міськради повідомили про підозру у Черкаській області через незаконне збагачення. Про це повідомила прес-служба Нацполіції України, передає УНН.
Так, правоохоронці з'ясували, що посадовець, обіймаючи посаду заступника голови міської ради, вніс до декларації за 2017 рік завідомо недостовірні відомості. Чиновник приховав факт набуття у власність майна.
"Зокрема, у 2017 році декларант придбав у власність автомобіль іноземного виробництва, сплативши за нього готівкою понад 1,4 мільйона гривень. З метою приховування факту, що автомобіль належить йому, посадовець оформив транспортний засіб на іншу особу з подальшим оформленням довіреності на право керування та розпорядження цим майном. Під час слідства даний суб’єкт не зміг надати докази, які б підтвердили законність набуття транспортного засобу", - зазначили в поліції.
Слідчий відділ прокуратури Черкаської області повідомив про підозру посадовцю у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) та ч. 2 ст. 368-2 (незаконне збагачення) КК України. Нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Триває слідство.
Нагадаємо, в Одесі інспектора фіскальної служби притягли до відповідальності за неповідомлення про купівлю автомобіля Porsche Cayenne за 1 мільйон грн.