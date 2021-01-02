В Черкасской области 10-летнему мальчику в голову попала "новогодняя" петарда

"Драбовские медики скорой выезжали на вызов в село Безбородко, где 10-летнему мальчику в голову попала петарда. Бригада оказывала неотложную помощь ребенку, у которого диагностировали сотрясение головного мозга, открытую рану лобной области головы и ожог 1-2 ст. лобной области головы", - говорится в сообщении.

Парня доставили в Драбовскую ЦРБ.

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