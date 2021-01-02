В Черкасской области 10-летнему мальчику в голову попала "новогодняя" петарда
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В Черкасской области 10-летнему мальчику на Новый год в голову попала петарда, его госпитализировали, в частности, с сотрясением мозга. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОС".
"Драбовские медики скорой выезжали на вызов в село Безбородко, где 10-летнему мальчику в голову попала петарда. Бригада оказывала неотложную помощь ребенку, у которого диагностировали сотрясение головного мозга, открытую рану лобной области головы и ожог 1-2 ст. лобной области головы", - говорится в сообщении.
Парня доставили в Драбовскую ЦРБ.
Напомним, собака в одном из сел на Буковине испугался фейерверков на Новый год и прыгнул в 26-метровый колодец.