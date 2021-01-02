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Собака злякався феєрверків на Новий рік і пригнув у 26-метрову криницю

Київ • УНН

 • 19577 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Собака в одному з сіл на Буковині злякався феєрверків на Новий рік і пригнув у 26-метрову криницю. Діставали тварину з пастки рятувальники. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу управління ДСНС України у Чернівецькій області.

Собака злякався феєрверків на Новий рік і пригнув у 26-метрову криницю

"1 січня диспетчер служби порятунку отримала повідомлення, що в селі Остриця Герцаївського району в криниці перебуває собака. Як з’ясувалось, собака, налякавшись феєрверків та ховаючись від них, стрибнув у криницю. Глибина криниці сягала 26 метрів", - повідомили у відомстві.

Місцеві жителі звернулися до рятувальників по допомогу, щоб дістати собаку. На місце події було направлено рятувальників рятувального відділення групи рятувальних та верхолазних робіт Аварійно-рятувального загону. З допомогою спеціального обладнання рятувальники спустилися в криницю та підняли собаку на верх.

Нагадаємо, в Італії через новорічні феєрверки загинули сотні птахів.

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