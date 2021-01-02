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Собака испугалась фейерверков на Новый год и прыгнула в 26-метровый колодец

Киев • УНН

 • 19577 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Собака в одном из сел на Буковине испугалась фейерверков на Новый год и прыгнула в 26-метровый колодец. Вытаскивали животное из ловушки спасатели. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу управления ГСЧС Украины в Черновицкой области.

Собака испугалась фейерверков на Новый год и прыгнула в 26-метровый колодец

"1 января диспетчер службы спасения получила сообщение, что в селе Острица Герцаевского района в колодце находится собака. Как выяснилось, собака, испугавшись фейерверков и прячась от них, прыгнула в колодец. Глубина колодца достигала 26 метров", - сообщили в ведомстве.

Местные жители обратились к спасателям за помощью, чтобы вытащить собаку. На место происшествия были направлены спасатели спасательного отделения группы спасательных и верхолазных работ Аварийно-спасательного отряда. С помощью специального оборудования спасатели спустились в колодец и подняли собаку наверх.

Напомним, в Италии из-за новогодних фейерверков погибли сотни птиц.

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