Собака испугалась фейерверков на Новый год и прыгнула в 26-метровый колодец
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Собака в одном из сел на Буковине испугалась фейерверков на Новый год и прыгнула в 26-метровый колодец. Вытаскивали животное из ловушки спасатели. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу управления ГСЧС Украины в Черновицкой области.
"1 января диспетчер службы спасения получила сообщение, что в селе Острица Герцаевского района в колодце находится собака. Как выяснилось, собака, испугавшись фейерверков и прячась от них, прыгнула в колодец. Глубина колодца достигала 26 метров", - сообщили в ведомстве.
Местные жители обратились к спасателям за помощью, чтобы вытащить собаку. На место происшествия были направлены спасатели спасательного отделения группы спасательных и верхолазных работ Аварийно-спасательного отряда. С помощью специального оборудования спасатели спустились в колодец и подняли собаку наверх.
Напомним, в Италии из-за новогодних фейерверков погибли сотни птиц.