На Черкащині 10-річному хлопчику у голову влучила "новорічна" петарда

"Драбівські медики швидкої виїздили на виклик у село Безбородьки, де 10-річному хлопчику у голову втрапила петарда. Бригада надавала невідкладну допомогу дитині, у якої діагностували струс головного мозку, відкриту рану лобної ділянки голови та опік 1-2 ст. лобної ділянки голови", - йдеться у повідомленні.

Хлопця доправили до Драбівської ЦРЛ.

Нагадаємо, собака в одному з сіл на Буковині злякався феєрверків на Новий рік і пригнув у 26-метрову криницю.