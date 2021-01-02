На Черкащині 10-річному хлопчику у голову влучила "новорічна" петарда
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. На Черкащині 10-річному хлопчику на Новий рік у голову влучила петарда, його госпіталізували, зокрема, зі струсом мозку. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР".
"Драбівські медики швидкої виїздили на виклик у село Безбородьки, де 10-річному хлопчику у голову втрапила петарда. Бригада надавала невідкладну допомогу дитині, у якої діагностували струс головного мозку, відкриту рану лобної ділянки голови та опік 1-2 ст. лобної ділянки голови", - йдеться у повідомленні.
Хлопця доправили до Драбівської ЦРЛ.
Нагадаємо, собака в одному з сіл на Буковині злякався феєрверків на Новий рік і пригнув у 26-метрову криницю.