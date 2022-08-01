На чемпионате Европы по каноэ-марафону Бабак выиграла второе "золото"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Гребчиха Людмила Бабак выиграла чемпионат Европы по каноэ-марафону на дистанции 15,40 км, который завершился в городе Силькеборг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Федерацию каноэ Украины.
Детали
Она завоевала второе "золото" после победы на короткой дистанции (3,4 км).
Теперь у Бабак 6 золотых медалей чемпионатов мира и 7 наград высшего сорта на чемпионатах Европы.
Напомним
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