На чемпионате Европы по каноэ-марафону Бабак выиграла второе "золото"

Детали

Она завоевала второе "золото" после победы на короткой дистанции (3,4 км).

Теперь у Бабак 6 золотых медалей чемпионатов мира и 7 наград высшего сорта на чемпионатах Европы.

Напомним

Украинская теннисистка Ангелина Калинина выступит в основе хардового турнира WTA 500 в Сан-Хосе, США.