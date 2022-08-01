Калініна виступить в основі турніру серії WTA 500 в Сан-Хосе

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На старті змагання їй протистоятиме американка Корі Гауфф. Для обох тенісисток це буде дебютний виступ на цьому турнірі.

Переможниця зіграє проти Наомі Осаки (40 ракетка світу) або Чжень Ціньвень (49 ракетка світу).

Нагадаємо

Ангеліна Калініна здобула складну дебютну перемогу в статусі першої ракетки України на турнірі в Нідерландах.