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Калініна виступить в основі турніру серії WTA 500 в Сан-Хосе

Калініна виступить в основі турніру серії WTA 500 в Сан-Хосе

Київ • УНН

 • 124485 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Українська тенісистка Ангеліна Калініна виступить в основі хардового турніру WTA 500 в Сан-Хосе, США, пише УНН.

Деталі

На старті змагання їй протистоятиме американка Корі Гауфф. Для обох тенісисток це буде дебютний виступ на цьому турнірі.

Переможниця зіграє проти Наомі Осаки (40 ракетка світу) або Чжень Ціньвень (49 ракетка світу).

Нагадаємо 

Ангеліна Калініна здобула складну дебютну перемогу в статусі першої ракетки України на турнірі в Нідерландах.

Українські Національні Новини

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