Калинина выступит в основе турнира серии WTA 500 в Сан-Хосе
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Украинская теннисистка Ангелина Калинина выступит в основе хардового турнира WTA 500 в Сан-Хосе, США, пишет УНН.
Детали
На старте соревнования ей будет противостоять американка Кори Гауфф. Для обеих теннисисток это будет дебютное выступление на этом турнире.
Победительница сыграет против Наоми Осаки (40 ракетка мира) или Чжэнь Циньвэнь (49 ракетка мира).
Напомним
Ангелина Калинина одержала сложную дебютную победу в статусе первой ракетки Украины на турнире в Нидерландах.