Калинина выступит в основе турнира серии WTA 500 в Сан-Хосе

Детали

На старте соревнования ей будет противостоять американка Кори Гауфф. Для обеих теннисисток это будет дебютное выступление на этом турнире.

Победительница сыграет против Наоми Осаки (40 ракетка мира) или Чжэнь Циньвэнь (49 ракетка мира).

Напомним

Ангелина Калинина одержала сложную дебютную победу в статусе первой ракетки Украины на турнире в Нидерландах.