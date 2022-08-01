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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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На чемпіонаті Європи з каное-марафону Бабак виграла друге "золото"

На чемпіонаті Європи з каное-марафону Бабак виграла друге "золото"

Київ • УНН

 • 118686 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Веслувальниця Людмила Бабак виграла чемпіонат Європи з каное-марафону на дистанції 15,40 км, який завершився у місті Сількеборг. Про це повідомляє УНН з посиланням на Федерацію каное України.

Деталі

Вона здобула друге "золото" після перемоги на короткій дистанції (3,4 км).

Тепер у Бабак 6 золотих медалей чемпіонатів світу та 7 нагород вищого гатунку на чемпіонатах Європи.

Нагадаємо 

Українська тенісистка Ангеліна Калініна виступить в основі хардового турніру WTA 500 в Сан-Хосе, США.

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