На чемпіонаті Європи з каное-марафону Бабак виграла друге "золото"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Веслувальниця Людмила Бабак виграла чемпіонат Європи з каное-марафону на дистанції 15,40 км, який завершився у місті Сількеборг. Про це повідомляє УНН з посиланням на Федерацію каное України.
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Вона здобула друге "золото" після перемоги на короткій дистанції (3,4 км).
Тепер у Бабак 6 золотих медалей чемпіонатів світу та 7 нагород вищого гатунку на чемпіонатах Європи.
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