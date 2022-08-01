На чемпіонаті Європи з каное-марафону Бабак виграла друге "золото"

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Вона здобула друге "золото" після перемоги на короткій дистанції (3,4 км).

Тепер у Бабак 6 золотих медалей чемпіонатів світу та 7 нагород вищого гатунку на чемпіонатах Європи.

Нагадаємо

Українська тенісистка Ангеліна Калініна виступить в основі хардового турніру WTA 500 в Сан-Хосе, США.