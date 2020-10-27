На части Украины ожидается самый высокий уровень пожарной опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В большинстве восточных областей и частично на юге Украины сегодня, 27 октября, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"27 октября в большинстве районов восточных и Одесской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Добавим, как отмечают спасатели, мз-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Как сообщал УНН ранее, в Украине 27 октября осадков в большинстве территории не ожидается, днем воздух прогреется до 20 градусов тепла.