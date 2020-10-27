Від 3° до 20° тепла: прогноз погоди на сьогодні

За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні переважно без опадів, лише в південній частині місцями невеликий дощ. Вночі та вранці в країні подекуди туман.

Температура вночі 3-14° тепла, вдень в Україні 13-20°.

На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 14-17°.

Нагадаємо, за даними метеорологів, "бабине літо" ще може завітати до Києва.