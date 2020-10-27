Від 3° до 20° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. В Україні сьогодні опадів на більшості території не очікується, вдень повітря прогріється до 20 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні переважно без опадів, лише в південній частині місцями невеликий дощ. Вночі та вранці в країні подекуди туман.
Температура вночі 3-14° тепла, вдень в Україні 13-20°.
На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 14-17°.
Нагадаємо, за даними метеорологів, "бабине літо" ще може завітати до Києва.