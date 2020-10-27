От 3° до 20° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Украине сегодня осадков на большинстве территории не ожидается, днем воздух прогреется до 20 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, сегодня в Украине преимущественно без осадков, лишь в южной части местами небольшой дождь. Ночью и утром в стране местами туман.
Температура ночью 3-14° тепла, днем в Украине 13-20°.
В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 4-9° тепла, днем 14-17°.
Напомним, по данным метеорологов, "бабье лето" еще может прийти в Киев.