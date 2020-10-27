На частині України очікується найвищий рівень пожежної небезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У більшості східних областей та частково на півдні України сьогодні, 27 жовтня, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ДСНС України.
“27 жовтня у більшості районів східних та Одеської областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки”, — йдеться у повідомленні.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Як повідомляв УНН раніше, в Україні 27 жовтня опадів на більшості території не очікується, вдень повітря прогріється до 20 градусів тепла.