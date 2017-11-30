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На время новогодних праздников автомобилям разрешат ездить по Крещатику в выходные

На время новогодних праздников автомобилям разрешат ездить по Крещатику в выходные

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. На время проведения новогодних и рождественских мероприятий в выходные и праздничные дни откроют движение по улице Крещатик. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.

На время новогодних и рождественских мероприятий, с 2 декабря 2017 года до 31 января 2018 года, для автомобилей откроют движение по улице Крещатик по субботам, воскресеньям, а также в праздничные и нерабочие дни.

При этом с 29 ноября по 31 января будет ограничено движение авто (кроме пассажирского транспорта) вдоль Владимирского проезда - от дома №23 на улице Софиевской до Михайловской площади и на ул.Владимирской - от Рыльского переулка до Владимирского проезда.

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Также С 29 ноября по 31 января запретят движение всех видов транспортных средств вдоль Владимирского проезда - от ул.Малая Житомирской до Михайловской площади.

Кроме того, 19 декабря с 16:00 до 21:00, с 20:00 31 декабря до 3:00 1 января, 1 января с 14:00 до 21:00, 7 января с 12:00 до 15:00 запретят движение по Владимирскому проезду, от ул.Софийской до Михайловской площади, а также на ул.Владимирской, на участке от пер.Рыльский до Владимирского проезда.

Также будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, которые курсируют через место проведения культурно-художественного проекта "Неогод на Софии".

Также планируется продолжить работу городского пассажирского транспорта на три часа и обеспечить круглосуточную работу фуникулера в новогоднюю ночь.

Как сообщал УНН, в Киеве решили запретить парковку на почти 70 улицах.

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