На час новорічних свят автівкам дозволять рухатись Хрещатиком у вихідні

На час новорічних і різдвяних заходів, з 2 грудня 2017 року до 31 січня 2018 року, для автомобілів відкриють рух вулицею Хрещатик щосуботи, щонеділі та у святкові й неробочі дні.

При цьому з 29 листопада до 31 січня буде обмежено рух авто (окрім пасажирського транспорту) вздовж Володимирського проїзду — від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Михайлівської площі та на вул.Володимирській — від Рильського провулку до Володимирського проїзду.

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Також із 29 листопада до 31 січня заборонять рух всіх видів транспортних засобів вздовж Володимирського проїзду — від вул.Малої Житомирської до Михайлівської площі.

Окрім того, 19 грудня з 16:00 до 21:00, з 20:00 31 грудня до 3:00 1 січня, 1 січня з 14:00 до 21:00, 7 січня з 12:00 до 15:00 заборонять рух по Володимирському проїзду, від вул.Софійської до Михайлівської площі, а також на вул.Володимирській, на ділянці від пров.Рильського до Володимирського проїзду.

Також будуть внесені зміни у роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту, які курсують через місце проведення культурно-мистецького проекту “Неорік на Софії”.

Також планується продовжити роботу міського пасажирського транспорту на три години та забезпечити цілодобову роботу фунікулеру в новорічну ніч.

Як повідомляв УНН, у Києві вирішили заборонити паркування на майже 70 вулицях.