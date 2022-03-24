На ЧАЭС прибыл десант рашистских пропагандистов: делают картинку для МАГАТЭ

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“Сегодня, 24 марта 2022 года, на захваченную роЅЅиянами Чернобыльскую атомную электростанцию прибыла "свежая" группа рашистов-пропагандистов, чтобы снять очередное фейкове "кино" о работе станции”, - сообщили в пресс-службе.

Детали

По информации “Энергоатома”, таким образом захватчики хотят убедить МАГАТЭ в "нормальности" ядерного терроризма и скрыть реальное состояние дел с утечками радиации и загрязнением окружающей среды.

Дополнение

Ранее удалось провести частичную ротацию персонала Чернобыльской АЭС и эвакуировать людей, которые находились на территории оккупированной станции.