На ЧАЭС прибыл десант рашистских пропагандистов: делают картинку для МАГАТЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. На захваченную рф Чернобыльскую атомную электростанцию в четверг прибыла новая группа российских пропагандистов, чтобы снять очередное фейкове "кино" о работе станции. Об этом сообщила в четверг пресс-служба НАЭК "Энергоатом", пишет УНН.
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“Сегодня, 24 марта 2022 года, на захваченную роЅЅиянами Чернобыльскую атомную электростанцию прибыла "свежая" группа рашистов-пропагандистов, чтобы снять очередное фейкове "кино" о работе станции”, - сообщили в пресс-службе.
Детали
По информации “Энергоатома”, таким образом захватчики хотят убедить МАГАТЭ в "нормальности" ядерного терроризма и скрыть реальное состояние дел с утечками радиации и загрязнением окружающей среды.
Дополнение
Ранее удалось провести частичную ротацию персонала Чернобыльской АЭС и эвакуировать людей, которые находились на территории оккупированной станции.