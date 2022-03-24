На ЧАЕС прибув десант рашистських пропагандистів: роблять картинку для МАГАТЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. На захоплену рф Чорнобильську атомну електростанцію у четвер прибула нова група російських пропагандистів, щоб зняти чергове фейкове "кіно" про роботу станції. Про це повідомила в четвер пресслужба НАЕК "Енергоатом", пише УНН.
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“Сьогодні, 24 березня 2022 року, на захоплену роSSіянами Чорнобильську атомну електростанцію прибула "свіжа" група рашистів-пропагандистів, щоб зняти чергове фейкове "кіно" про роботу станції”, - повідомили в пресслужбі.
Деталі
За інформацією “Енергоатому”, у такий спосіб загарбники хочуть переконати МАГАТЕ в "нормальності" ядерного тероризму та приховати реальний стан справ із витоками радіації та забрудненням довкілля.
Доповнення
Раніше вдалось провести часткову ротацію персоналу Чорнобильської АЕС та евакуювати осіб, які перебували на території окупованої станції.