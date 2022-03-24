На ЧАЕС прибув десант рашистських пропагандистів: роблять картинку для МАГАТЕ

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 68510 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 81154 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 87727 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 92576 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 102702 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 154729 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 72006 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 153619 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 110373 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69610 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2м/с
70%
Популярнi новини

Полонений громадянин Китаю заявив, що український командир врятував його від смерті після хіматаки

14 квітня, 17:42 • 16625 перегляди

Полонений Ван Гуанцзюнь розповів, як опинився на війні проти України

14 квітня, 17:46 • 10421 перегляди

Знижка у 50% при добровільній сплаті штрафу ТЦК: Зеленський підписав закон

14 квітня, 18:02 • 7496 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

14 квітня, 18:10 • 16739 перегляди

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

22:56 • 6262 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 68512 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 154731 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 177364 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 153620 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 264628 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 97445 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 99937 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 44430 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 47755 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 62314 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

На ЧАЕС прибув десант рашистських пропагандистів: роблять картинку для МАГАТЕ

Київ • УНН

 • 122939 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. На захоплену рф Чорнобильську атомну електростанцію у четвер прибула нова група російських пропагандистів, щоб зняти чергове фейкове "кіно" про роботу станції. Про це повідомила в четвер пресслужба НАЕК "Енергоатом", пише УНН.

На ЧАЕС прибув десант рашистських пропагандистів: роблять картинку для МАГАТЕ

Цитата

“Сьогодні, 24 березня 2022 року, на захоплену роSSіянами Чорнобильську атомну електростанцію прибула "свіжа" група рашистів-пропагандистів, щоб зняти чергове фейкове "кіно" про роботу станції”, - повідомили в пресслужбі.

Деталі

За інформацією “Енергоатому”, у такий спосіб загарбники хочуть переконати МАГАТЕ в "нормальності" ядерного тероризму та приховати реальний стан справ із витоками радіації та забрудненням довкілля.

Доповнення

Раніше вдалось провести часткову ротацію персоналу Чорнобильської АЕС та евакуювати осіб, які перебували на території окупованої станції.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.96
Bitcoin
$85,233.60
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,239.80
Ethereum
$1,632.37