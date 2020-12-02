На Буковине выросло количество выздоровевших от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировали 282 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 398 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.
Так, в целом на Буковине зафиксировано 34 432 случая болезни. За последние сутки 398 человек выздоровели, 16 122 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 658 человек, из них 2 — за прошедшие сутки. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1128 образцов.
Напомним, в Украине зафиксировано 758 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост — более 13 тысяч, при этом количество выздоровевших за сутки превышает количество заболевших.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.