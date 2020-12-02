На Буковині зросла кількість одужавших від COVID-19

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Чернівецькій області за минулу добу зафіксували 282 нових випадків інфікування COVID-19, одужали 398 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook глави ОДА Сергія Осачука.

Так, загалом на Буковині зафіксовано 34 432 випадка хвороби. За останню добу 398 людей одужало, 16 122 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 658 людей, з них 2 — за минулу добу. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 1128 зразків.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 758 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст - понад 13 тисяч, при цьому кількість одужалих за добу перевищує кількість захворілих. 

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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