На Буковине за сутки зафиксировано 367 случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировали 367 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.
Так, в целом на Буковине зафиксировано 21 273 случая болезни. За последние сутки 92 человека выздоровели, 10 356 - с начала пандемии. За все время пандемии в регионе умерло 458 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1 598 образцов.
Больше подробностей о ситуации в области председатель Черновицкой ОГА не привел.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 370 417 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 6868 - летальные. В частности, с понедельника в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.