На Буковині за добу зафіксовано 367 випадків коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Чернівецькій області за минулу добу зафіксували 367 нових випадків інфікування COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook глави ОДА Сергія Осачука.
Так, загалом на Буковині зафіксовано 21 273 випадки хвороби. За останню добу 92 людини одужали, 10 356 — з початку пандемії. За весь час пандемії в регіоні померло 458 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 1598 зразків.
Більше подробиць щодо ситуації в області голова Чернівецької ОДА не навів.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 370 417 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 6 868 — летальні. Зокрема, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.