На Буковине за сутки изъяли оружие у четырех разных мужчин
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В течение суток буковинское полиция задокументировала 4 факта незаконного обращения с оружием. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области.
Два из них имели место в Кельменецком районе, еще по одному — на Сокирянском и Хотинском. У нарушителей полицейские изъяли пистолеты, обрезы гладкоствольных охотничьих ружей и боеприпасы. Все изъятое направлено на экспертизу.
Так, 22-го мая во время проведения оперативно-профилактических мероприятий под названием “Оружие и взрывчатка”, работники полиции “совершили санкционированный обыск в хозяйстве 53-летнего жителя села Вартиковцы. По результатам обыска полицейские изъяли у мужчины 4 пистолета, похожие на нарезное огнестрельное оружие, патроны калибра 9 мм, а также измельченные растения конопли”.
В свою очередь, в селе Бузовица “у 33-летнего мужчины полицейские Кельменеччини изъяли обрез гладкоствольного охотничьего ружья калибра 16 мм. Аналогичную оружие и боеприпасы работники Хотинского отделения полиции изъяли у 48-летнего жителя района”.
Также сообщается, что на Сокирянщине в селе Михалково правоохранители разоблачили 54-летнего мужчину, который незаконно хранил в подсобном помещении гранату и боеприпас к зенитной установки.
По указанным фактам следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. А в отношении жителя Вартиковцы начато уголовное производство еще и по части 1 статьи 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, полиция собирается заменить автоматы на превентивную оружие.