Поліція збирається замінити автомати на превентивну зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Сьогодні відбулася презентація нового озброєння, пістолетів-кулеметів "МР-5" для Національної поліції України. Використання нового озброєння дозволить зупинити правопорушника та зберегти йому життя. У презентації взяв участь голова Нацполіції Сергій Князєв, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції України.
"Переозброєння поліції зброєю превентивного характеру - це наступний етап реформування системи і крок до європейських стандартів. Зокрема, використання нового озброєння дозволить зупинити правопорушника і зберегти йому життя. Відтак всі наряди поліції, які безпосередньо залучаються до заходів із забезпечення публічної безпеки та правопорядку, будуть оснащенні пістолетами-кулеметами "МР-5", - йдеться в повідомленні.
За словами глави Нацполіції, досьогодні поліцейські несли службу з бойовим автоматом моделі Калашникова. Проте завдання Нацполіції є правоохоронними – на відмінну від завдань підрозділів Збройних Сил. Відтак, поліцейський повинен зупинити правопорушника, зберігши життя йому, оточуючим людям, а також своє життя.
Сергій Князєв наголосив, що пістолети-кулемети "МР-5" використовуються у діяльності поліції більшості країн. Зокрема, така зброя використовується поліцією Німеччини, Австрії, Великої Британії, Франції, Італії, а також Сполучених Штатів Америки.
"Найближчим часом всі наряди Нацполіції, які несуть службу на вулицях, в аеропортах, на вокзалах – будуть забезпечені новою зброєю – пістолетом-кулеметом "МР-5", – зазначив голова Нацполіції.
Нагадаємо, у Києві відбулась церемонія передачі автомобілів з гібридною силовою установкою Mitsubishi Outlander PHEV підрозділам Національної поліції України.