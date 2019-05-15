Полиция собирается заменить автоматы на превентивное оружие
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Сегодня состоялась презентация нового вооружения, пистолетов-пулеметов "МР-5" для Национальной полиции Украины. Использование нового вооружения позволит остановить правонарушителя и сохранить ему жизнь. В презентации принял участие глава Нацполиции Сергей Князев, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
"Перевооружение полиции оружием превентивного характера - это следующий этап реформирования системы и шаг к европейским стандартам. В частности, использование нового вооружения позволит остановить правонарушителя и сохранить ему жизнь. Поэтому все наряды полиции, которые непосредственно привлекаются к мероприятиям по обеспечению общественной безопасности и правопорядка, будут оснащении пистолетами-пулеметами "МР-5", - говорится в сообщении.
По словам главы Нацполиции, до сих пор полицейские несли службу с боевым автоматом модели Калашникова. Однако задачи Нацполиции являются правоохранительными - в отличие от задач подразделений Вооруженных Сил. Следовательно, полицейский должен остановить правонарушителя, сохранив жизнь ему, окружающим людям, а также свою жизнь.
Сергей Князев отметил, что пистолеты-пулеметы "МР-5" используются в деятельности полиции большинства стран. В частности, такое оружие используется полицией Германии, Австрии, Великобритании, Франции, Италии, а также Соединенных Штатов Америки.
"В ближайшее время все наряды Нацполиции, которые несут службу на улицах, в аэропортах, на вокзалах - будут обеспечены новым оружием - пистолетом-пулеметом "МР-5", - отметил глава Нацполиции.
Напомним, в Киеве состоялась церемония передачи автомобилей с гибридной силовой установкой Mitsubishi Outlander PHEV подразделениям Национальной полиции Украины.