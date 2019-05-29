На Буковині за добу вилучили зброю у чотирьох різних чоловіків

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Упродовж доби буковинська поліція задокументувала 4 факти незаконного поводження зі зброєю. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області. 

Два з них мали місце у Кельменецькому районі, ще по одному — на Сокирянщині та Хотинщині. У порушників поліцейські вилучили пістолети, обрізи гладкоствольних мисливських рушниць та боєприпаси. Усе вилучене направлено на експертизу.

Так, 22-го травня під час проведення оперативно-профілактичних заходів під назвою “Зброя та вибухівка”, працівники поліції “здійснили санкціонований обшук у господарстві 53-річного жителя села Вартиківці. За результатами обшуку поліцейські вилучили у чоловіка 4 пістолети, схожі на нарізну вогнепальну зброю, набої калібру 9 мм, а також подрібнені рослини конопель”.

У свою чергу, у селі Бузовиця “у 33-річного чоловіка поліцейські Кельменеччини вилучили обріз гладкоствольної мисливської рушниці калібру 16 мм. Аналогічну зброю і набої до неї працівники Хотинського відділення поліції вилучили у 48-річного жителя району”.

Також, повідомляється, що на Сокирянщині у селі Михалкове правоохоронці викрили 54-річного чоловіка, який незаконно зберігав у підсобному приміщенні гранату і боєприпас до зенітної установки.

За вказаними фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. А відносно жителя Вартиківців розпочато кримінальне провадження ще й за частиною 1 статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, поліція збирається замінити автомати на превентивну зброю.

Українські Національні Новини

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