На Буковине за сутки от COVID-19 выздоровело в 5,5 раз меньше людей, чем заболело
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Черновицкой области за сутки от COVID-19 выздоровели 73 человека, 406 — заболели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.
Так, в целом на Буковине зафиксировано 27 917 случаев болезни, из них — 406 за последние сутки. За последние сутки 73 человека выздоровели, 12 104 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерли 549 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1195 образцов.
Напомним, согласно последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 525 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 9508 — летальные. Прирост новых случаев COVID-19 за сутки — новый антирекорд для страны — более 12,5 тыс.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.