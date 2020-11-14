На Буковині за добу від COVID-19 одужало в 5,5 разів менше людей, ніж захворіло

Так, загалом на Буковині зафіксовано 27 917 випадків хвороби, з них - 406 за останню добу. За останню добу 73 людини одужало, 12 104 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померли 549 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 1195 зразків.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ, в Україні зафіксовано 525 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 9508 — летальні. Приріст нових випадків COVID-19 за добу — новий антирекорд для країни — понад 12,5 тис.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.