На Буковине водителя привлекли к ответственности за нарушения правил карантина

КИЕВ. 9 апреля. УНН. На Буковине житель Тернопольской области, подъехав на легковушке к контрольно-пропускному посту в селе Звенячин, проигнорировал требование полицейского об остановке и незаконно въехал на территорию Черновицкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.