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На Буковине водителя привлекли к ответственности за нарушения правил карантина

На Буковине водителя привлекли к ответственности за нарушения правил карантина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. На Буковине житель Тернопольской области, подъехав на легковушке к контрольно-пропускному посту в селе Звенячин, проигнорировал требование полицейского об остановке и незаконно въехал на территорию Черновицкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.

Отмечается, что своими действиями мужчина нарушил особый режим въезда и выезда транспортных средств, установленный решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Вечером 8 апреля 38-летний житель Тернопольской области, управляя легковым автомобилем Audi, подъехал к карантинному контрольно-пропускному посту в селе Звенячин Заставнивского района. Несмотря на наличие дорожного знака 2.2 (Проезд без остановки запрещен) и требование полицейских остановить транспортное средство водитель проехал контрольно-пропускной пост", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что мужчина не относится к категории граждан, которым разрешен въезд на территорию Черновицкой области в условиях карантина.

Полицейские составили на водителя административные материалы по частям 1 и 3 статьи 122 (превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения) и по статье 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы направлены в Заставнивский районный суд для рассмотрения.

Напомним, по состоянию на 6 апреля с начала введения карантинных мероприятий на территории государства полицейские составили 3922 административных протокола по факту нарушения карантина.

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