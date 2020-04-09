На Буковині водія притягнули до відповідальності через порушення правил карантину

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. На Буковині житель Тернопільщини, під’їхавши на легковику до контрольно-пропускного посту у селі Звенячин, проігнорував вимогу поліцейського про зупинку та незаконно в’їхав на територію Чернівецької області. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.

Зазначається, що своїми діями чоловік порушив особливий режим в’їзду та виїзду транспортних засобів, встановлений рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Увечері 8-го квітня 38-річний житель Тернопільської області, керуючи легковим автомобілем Audi, під’їхав до карантинного контрольно-пропускного поста у селі Звенячин Заставнівського району. Попри наявність дорожнього знаку 2.2 (Проїзд без зупинки заборонено) та вимогу поліцейських зупинити транспортний засіб, водій проїхав контрольно-пропускний пост", - сказано у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що чоловік не належить до категорії громадян, яким дозволено в’їзд на територію Чернівецької області в умовах карантинних обмежень.

Поліцейські склали на водія адміністративні матеріали за частинами 1 та 3 статті 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху) та за статтею 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали направлено до Заставнівського районного суду для розгляду.

Нагадаємо, станом на 6 квітня з початку введення карантинних заходів на території держави поліцейські склали 3922 адміністративних протоколи за фактом порушення карантину.

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