На порушників карантину в Україні склали майже 4 тис. адмінпротоколів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. З початку введення карантинних заходів на території держави поліцейські склали 3922 адміністративних протоколи за фактом порушення карантину. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.
"З початку введення карантинних заходів на території держави поліцейські склали 3922 адміністративних протоколи. Усі вони стосувалися порушення правил щодо карантину людей, а 182 з них – за порушення режиму самоізоляції. Окрім того, поліція розслідує 46 кримінальних проваджень", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що щодня до несення служби залучається близько 22 тисяч правоохоронців, зокрема поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії.
Окрім того, впродовж минулих вихідних до забезпечення публічної безпеки та порядку були задіяні понад 7000 правоохоронців, які контролювали дотримання карантинних правил у паркових та рекреаційних зонах.
Нагадаємо, з 6 квітня в Україні набрали чинності посилені карантинні заходи.