На нарушителей карантина в Украине составили почти 4 тыс. админпротоколов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. С начала введения карантинных мероприятий на территории государства полицейские составили 3922 административных протокола по факту нарушения карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
"С начала введения карантинных мероприятий на территории государства полицейские составили 3922 административных протокола. Все они касались нарушения правил карантина людей, а 182 из них - за нарушение режима самоизоляции. Кроме того, полиция расследует 46 уголовных производств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ежедневно к несению службы привлекается около 22 тысяч правоохранителей, в том числе полицейских и военнослужащих Нацгвардии.
Кроме того, в течение минувших выходных к обеспечению общественной безопасности и порядка были задействованы более 7000 правоохранителей, контролировавших соблюдение карантинных правил в парковых и рекреационных зонах.
Напомним, с 6 апреля в Украине вступили в силу ужесточенные карантинные мероприятия.