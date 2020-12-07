На Буковине обнаружили 244 новых случая коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировали 244 новых случаев инфицирования COVID-19. Выздоровели 630 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.
Так, в целом на Буковине зафиксировано 35 622 случая болезни. За последние сутки 630 человек выздоровели, 18 294 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 685 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1034 образцов.
Больше подробностей глава ОГА не привел.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 821 947 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 13 733 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.