На Буковині виявили 244 нових випадки коронавірусу

Так, загалом на Буковині зафіксовано 35 622 випадки хвороби. За останню добу 630 людей одужало, 18 294 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 685 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 1034 зразки.

Більше подробиць очільник ОДА не навів.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 821 947 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 13 733 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

