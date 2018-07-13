На Буковине разоблачили центр, который подделывал документы для выезда за границу

Так, злоумышленники создали консультационный центр, который изготавливал поддельные документы для выезда за границу.

"Оперативники Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Нацполиции получили информацию от регионального отдела безопасности посольства США в Украине о том, что группа лиц производит и продает гражданам Украины поддельные документы и штампы. Оперативники установили, что фигуранты имеют отношение к созданию и деятельности одного из консультационных центров в Черновицкой области", - говорится в сообщении.

Так, в ходе обыска оперативники изъяли у злоумышленников анкеты граждан для участия в программе "Зеленая карта", документы для оформления паспортов некоторых стран-членов Евросоюза, а также телефоны и компьютерную технику.

Уголовное производство расследуется по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и их бланков, их сбыт, использование поддельных документов) УК Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, задержали преступную группу, которая занималась изготовлением и продажей поддельных документов государственного образца.