На Буковині викрили центр, який підробляв документи для виїзду за кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Поліція викрила у Чернівецькій області групу осіб за підробку документів. Про це повідомила прес-служба Нацполіції України, передає УНН.
Так, зловмисники створили консультаційний центр, який виготовляв підроблені документи для виїзду за кордон.
"Оперативники Департаменту боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, Нацполіції отримали інформацію від регіонального відділу безпеки посольства США в Україні про те, що група осіб виготовляє та збуває громадянам України підроблені документи та штампи. Оперативники встановили, що фігуранти мають відношення до створення та діяльності одного з консультаційних центрів в Чернівецькій області", - йдеться в повідомленні.
Так, у ході обшуку оперативники вилучили у зловмисників анкети громадян для участі у програмі "Зелена карта", документи для оформлення паспортів деяких країн-членів Євросоюзу, а також телефони та комп'ютерну техніку.
Кримінальне провадження розслідується за ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та їх бланків, їх збут, використання підроблених документів) КК України. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, затримали злочинну групу, яка займалася виготовленням та продажем підроблених документів державного зразка.