На Буковине от COVID-19 умерло уже 1,7 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 63 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выписаны 385 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 77 977 случаев болезни. За последние сутки 385 человек выздоровели, 67 021 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1700 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 536 ПЦР-исследований и 50 экспресс-тестов.
Больше подробностей глава ОГА не привел.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 122 327 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 46 512 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.