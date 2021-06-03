На Буковине в детском саду отравились 26 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. В детском саду села Испас (Черновицкая область) полиция расследует дело о вероятном отравления 26 детей и двух взрослых. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Черновицкой области.
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"Жалоба поступила сегодня утром. Сейчас продолжаются все проверки, и медицинские экспертизы. Выводы можно будет делать уже после того, как получим результаты на руки. Сейчас начато досудебное расследование по статье о "нарушении санитарных правил и норм по предотвращению массовых отравлений", - отметили в полиции.
Детали
Предварительно установлено, что утром 3 июня в селе Испас к семейному врачу обратились трое детей от 3 до 6 лет с жалобами на ухудшение состояния здоровья, которое может свидетельствовать о пищевом отравлении. Все они являются воспитанниками местного заведения дошкольного образования.
Во время проверки заведения члены специальной комиссии отметили, что к семейным врачам с аналогичными симптомами обратились 28 человек - 2 взрослых и 26 детей.
После осмотра медиков, несмотря на легкое течение заболевания, всех отпустили домой, но пока пострадавшие находятся под наблюдением семейных врачей.
Дополнение
В лицее под Киевом две семиклассницы отравились неизвестным веществом, одна погибла.
Также в Донецкой области мальчики 9 и 12 лет отравились самогоном, который нашли во время прогулки возле кладбища.