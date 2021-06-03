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На Буковині у дитячому садку отруїлися 26 дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. У дитячому садку села Іспас (Чернівецька область) поліція розслідує справу щодо ймовірного отруєння 26 дітей та двох дорослих. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Чернівецькій області.

На Буковині у дитячому садку отруїлися 26 дітей

Цитата:

“Скарга надійшла сьогодні зранку. Наразі тривають усі перевірки, та медичні експертизи. Висновки можна буде робити вже після того, як отримаємо результати на руки. Поки що розпочато досудове розслідування за статею про “порушення санітарних правил і норм щодо запобігання масовим отруєнням”, - зазначили в поліції.

Деталі

Попередньо встановлено, що зранку, 3 червня в селі Іспас до сімейного лікаря звернулися троє дітей віком від 3 до 6 років зі скаргами на погіршення стану здоров’я, яке може свідчити про харчове отруєння. Усі вони є вихованцями місцевого закладу дошкільної освіти.

Під час перевірки закладу члени спеціальної комісії зазначили, що до сімейних лікарів з аналогічними симптомами звернулися 28 осіб – 2 дорослих і 26 дітей.

Після огляду медиків, зважаючи на легкий перебіг захворювання, всіх відпустили додому, але наразі потерпілі перебувають під наглядом сімейних лікарів.

Доповнення

У ліцеї під Києвом дві семикласниці отруїлися невідомою речовиною, одна загинула.

Також у Донецькій області хлопчики 9 та 12 років отруїлися самогоном, який знайшли під час прогулянки біля кладовища.

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