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Гуляли біля кладовища і знайшли пляшку самогону: двох братів 9 і 12 років госпіталізували з отруєнням

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Донецькій області хлопчики 9 та 12 років отруїлися самогоном, який знайшли під час прогулянки біля кладовища. Їх забрали до лікарні і промили шлунки, матері загрожує відповідальність, передає УНН із посиланням на поліцію Донецької області.

Цитата

"... хлопчики 9 та 12 років отруїлися сурогатом алкоголю. Молодшого з братів без свідомості знайшла перехожа, інший зміг дійти додому. Дітям була надана медична допомога, наразі їх життю нічого не загрожує. Матері неповнолітніх загрожує адміністративна відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Близько п'ятої вечора до поліції Лиману надійшло повідомлення з с. Ярова, де місцева мешканка виявила 9-річного хлопчика, який лежав на землі без свідомості. На місце події відразу прибув наряд групи реагування та екіпаж швидкої допомоги.

Коли правоохоронці зв'язались з матір'ю дитини, то дізналися, що додому нещодавно повернувся її старший 12-річний син, який мав ознаки сильного отруєння.

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Братів було доставлено до дитячої лікарні Слов'янська, де їх оглянули та зробили промивання шлунку.

З'ясувалося, що під час прогулянки поблизу кладовища хлопці знайшли пластикову пляшку з прозорою рідиною (як пізніше виявилось - самогоном) та зробили кілька ковтків.

Додамо

Наразі з родиною проводять профілактичну роботу інспектори ювенальної превенції. Відносно 33-річної матері буде складено протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей".

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