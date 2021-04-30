Гуляли біля кладовища і знайшли пляшку самогону: двох братів 9 і 12 років госпіталізували з отруєнням
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Донецькій області хлопчики 9 та 12 років отруїлися самогоном, який знайшли під час прогулянки біля кладовища. Їх забрали до лікарні і промили шлунки, матері загрожує відповідальність, передає УНН із посиланням на поліцію Донецької області.
Цитата
"... хлопчики 9 та 12 років отруїлися сурогатом алкоголю. Молодшого з братів без свідомості знайшла перехожа, інший зміг дійти додому. Дітям була надана медична допомога, наразі їх життю нічого не загрожує. Матері неповнолітніх загрожує адміністративна відповідальності", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Близько п'ятої вечора до поліції Лиману надійшло повідомлення з с. Ярова, де місцева мешканка виявила 9-річного хлопчика, який лежав на землі без свідомості. На місце події відразу прибув наряд групи реагування та екіпаж швидкої допомоги.
Коли правоохоронці зв'язались з матір'ю дитини, то дізналися, що додому нещодавно повернувся її старший 12-річний син, який мав ознаки сильного отруєння.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Львівщині п'ятеро дітей отруїлись алкоголем
Братів було доставлено до дитячої лікарні Слов'янська, де їх оглянули та зробили промивання шлунку.
З'ясувалося, що під час прогулянки поблизу кладовища хлопці знайшли пластикову пляшку з прозорою рідиною (як пізніше виявилось - самогоном) та зробили кілька ковтків.
Додамо
Наразі з родиною проводять профілактичну роботу інспектори ювенальної превенції. Відносно 33-річної матері буде складено протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей".