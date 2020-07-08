На Буковине в этом году отремонтируют и построят 70-80 км дорог государственного значения - ОГА

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Киев  •  УНН

 • 14340 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. В рамках программы "Большое строительство" в Черновицкой области в этом году будет отремонтировано и построено 50 км местных и 70-80 км дорог государственного значения. Об этом сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук, передает УНН со ссылкой на ОП.

Так, на сегодня проведены и завершены все тендеры.

"В Черновицкой области в этом году будет отремонтировано и построено 50 км местных и 70-80 км дорог государственного значения. В настоящее время суммарно на государственные дороги и дороги местного значения в области выделено более 1 миллиард гривен", - сообщил глава облгосадминистрации.

В свою очередь, Президент Владимир Зеленский отметил важность строительства дорог в Украине и Черновицкой области в частности.

"Когда еще не был Президентом, мне стыдно было ездить Украине из-за качества дорог, которых не было. В этом году, вы знаете, более четыре тысячи километров дорог мы построим. Сейчас в процессе", - подчеркнул Глава государства, добавив, что это в разы больше, чем в предыдущие годы.

Президент отметил, что Министерство инфраструктуры и Укравтодор работают над тем, чтобы за пять лет достичь в Украине принципиально иного уровня сервиса и качества дорог.

Ранее УНН писал, что Зеленский посетил Ридковскую общеобразовательную школу и ознакомился с ходом реализации в регионе Национальной программы "Большое строительство".

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