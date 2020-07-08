Зеленський на Буковині відвідав школу, що входить до переліку "Великого будівництва"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Перебуваючи з робочою поїздкою у Чернівецькій області, Президент України Володимир Зеленський відвідав Рідківську загальноосвітню школу та ознайомився з перебігом реалізації в регіоні Національної програми "Велике будівництво". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ОП.
Так, наразі 548 учнів школи навчаються в корпусах, що були збудовані ще наприкінці ХІХ століття. Тож є гостра необхідність спорудження нової будівлі навчального закладу.
Голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук ознайомив Президента з перебігом будівництва нового приміщення школи. Глава держави оглянув один з класів, малий та великий спортзали.
"Загальна вартість будівництва, яке здійснюється коштом місцевого бюджету та Фонду регіонального розвитку, становить 73,2 млн грн, з них освоєно 50,6 млн грн. Вже побудовано нові корпуси школи, спортзал та відремонтовано дахи; здійснено часткове утеплення фасадів; встановлено всі вікна та зовнішні двері. Ще необхідно виконати внутрішні оздоблювальні роботи, встановити електротехнічне та сантехнічне обладнання тощо", - йдеться у повідомленні.
Голова ОДА пообіцяв Зеленському завершити ремонтні роботи в навчальному закладі до 1 вересня, та звернувся до Президента з проханням допомогти з фінансуванням будівництва "Лукодрому олімпійської майстерності".
Цей комплекс планують звести в межах реалізації проекту Президента щодо будівництва спортивних "магнітів" у кожній області. Його орієнтовний бюджет – 43 млн грн. Наразі вже є проектно-кошторисна документація та ділянка, де можна збудувати комплекс.
"Серед наших спортсменів є чемпіони світу та Європи. Але олімпійці – це не тільки спортсмени, які дуже влучно стріляють з лука. І тому ми вирішили, що в нас гарна спортивна школа, тренери. І ми можемо на прикладі наших лучників виховувати нових олімпійців", – розповів голова Чернівецької ОДА.
Раніше УНН писав, що Зеленський на Буковині відвідав новий перинатальний центр і привітав першу породіллю.