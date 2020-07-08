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Зеленский на Буковине посетил школу, которая входит в перечень "Большого строительства"

Зеленский на Буковине посетил школу, которая входит в перечень "Большого строительства"

Киев  •  УНН

 • 22589 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Находясь с рабочей поездкой в Черновицкой области, Президент Украины Владимир Зеленский посетил Ридковскую общеобразовательную школу и ознакомился с ходом реализации в регионе Национальной программы "Большое строительство". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

Так, сейчас 548 учеников школы учатся в корпусах, которые были построены еще в конце XIX века. Поэтому есть острая необходимость строительства нового здания учебного заведения.

Глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук ознакомил Президента с ходом строительства нового здания школы. Глава государства осмотрел один из классов, малый и большой спортзал.

"Общая стоимость строительства, которое осуществляется за счет местного бюджета и Фонда регионального развития, составляет 73,2 млн грн, из них освоено 50,6 млн грн. Уже построены новые корпуса школы, спортзал и отремонтированы крыши; осуществлено частичное утепление фасадов; установлены все окна и внешние двери. Еще необходимо выполнить внутренние отделочные работы, установить электротехническое и сантехническое оборудование и т.д.", - говорится в сообщении.

Глава ОГА пообещал Зеленскому завершить ремонтные работы в учебном заведении до 1 сентября, и обратился к Президенту с просьбой помочь с финансированием строительства "Лукодрома олимпийского мастерства".

Этот комплекс планируют построить в рамках реализации проекта Президента по строительству спортивных "магнитов" в каждой области. Его ориентировочный бюджет - 43 млн грн. Сейчас уже есть проектно-сметная документация и участок, где можно построить комплекс.

"Среди наших спортсменов есть чемпионы мира и Европы. Но олимпийцы - это не только спортсмены, которые очень метко стреляют из лука. И поэтому мы решили, что у нас хорошая спортивная школа, тренеры. И мы можем на примере наших лучников воспитывать новых олимпийцев" , - рассказал глава Черновицкой ОГА.

Ранее УНН писал, что Зеленский на Буковине посетил новый перинатальный центр и поздравил первую роженицу.

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