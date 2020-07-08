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Зеленський на Буковині відвідав новий перинатальний центр і привітав першу породіллю

Зеленський на Буковині відвідав новий перинатальний центр і привітав першу породіллю

Київ • УНН

 • 20636 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Президент Володимир Зеленський під час візиту на Буковину у середу оглянув новозбудований перинатальний центр і привітав першу породіллю. Про це інформує пресслужба Глави держави, передає УНН.

“У межах робочої поїздки до Чернівецької області Президент України Володимир Зеленський оглянув новозбудований обласний перинатальний центр та зустрівся з жінкою, яка першою народила дитину в цьому медичному закладі”, — повідомляють у пресслужбі.

Зазначається, що Глава держави привітав подружжя — Тетяну та Андрія Лукеничів — з появою малюка, вручив породіллі квіти й подарунок — дитяче автокрісло для безпечного перевезення новонародженого.

“Я вас вітаю, народили в прекрасних умовах. Головне — щоб дитинка була здорова”, — сказав Президент.

Він також ознайомився з роботою відділень анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених.

У Президента зазначили, що Чернівецька область — єдина в Україні, де донедавна не було перинатального центру як закладу третинного (обласного) рівня надання медичної допомоги вагітним та породіллям. У січні 2020 року з обласного бюджету було виділено кошти на придбання обладнання для перинатального центру на загальну суму 4,3 млн грн.

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський сьогодні з Луганщини терміново відбув на територію Чернівецької області, де ряд населених пунктів все ще залишаються підтопленими.

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