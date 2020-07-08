Зеленский на Буковине посетил новый перинатальный центр и поздравил первую роженицу

ukru
Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 64279 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 93866 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 116999 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 125459 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 126807 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 168605 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 120939 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 154805 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104890 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103045 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Золотой век" Америки только начался": Трамп завершил выступление в Конгрессе

"Золотой век" Америки только начался": Трамп завершил выступление в Конгрессе

5 марта, 04:22 • 57571 просмотра
Ночной ракетный удар по Павлограду: что известно о последствиях атаки

Ночной ракетный удар по Павлограду: что известно о последствиях атаки

5 марта, 05:05 • 42614 просмотра
В Киевской области из-за вражеских дронов тревогу объявляли трижды: показали последствия атаки рф

В Киевской области из-за вражеских дронов тревогу объявляли трижды: показали последствия атаки рф

5 марта, 07:19 • 61200 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

08:47 • 64272 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

09:29 • 60110 просмотра
публикации
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

13:36 • 5875 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 126910 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 168605 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 154805 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 404756 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

11:59 • 22454 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

09:29 • 60110 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

08:47 • 64272 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 102074 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 112716 просмотра
Актуальное
Зеленский на Буковине посетил новый перинатальный центр и поздравил первую роженицу

Зеленский на Буковине посетил новый перинатальный центр и поздравил первую роженицу

Киев  •  УНН

 • 20634 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский во время визита на Буковину в среду осмотрел новый перинатальный центр и поздравил первую роженицу. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства, передает УНН.

"В рамках рабочей поездки в Черновицкую область Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел новый областной перинатальный центр и встретился с женщиной, которая первой родила ребенка в этом медицинском учреждении", - сообщают в пресс служба.

Отмечается, что глава государства поздравил супругов - Татьяну и Андрея Лукенычив - с появлением малыша, вручил роженице цветы и подарок - детское автокресло для безопасной перевозки новорожденного.

"Я вас поздравляю, родили в прекрасных условиях. Главное - чтобы ребенок был здоров", - сказал Президент.

Он также ознакомился с работой отделений анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных.

У Президента отметили, что Черновицкая область - единственная в Украине, где до недавнего времени не было перинатального центра как учреждения третичного (областного) уровня оказания медицинской помощи беременным и роженицам. В январе 2020 года с областного бюджета были выделены средства на приобретение оборудования для перинатального центра на общую сумму 4,3 млн грн.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский сегодня с Луганской области срочно отбыл на территорию Черновицкой области, где ряд населенных пунктов все еще остаются подтопленными.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы